В Крыму затопило более 18 тыс гектаров сельхозугодий

Более 18 тысяч гектаров сельхозугодий в Крыму было подтоплено ливневыми дождями. Посевы на 355 гектарах погибли.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», наибольшая сумма ущерба, по данными минсельхоза РК, отмечается в Бахчисарайском районе: пострадали ООО «Сладкая клубника» и крестьянско-фермерское хозяйство «Маляр», культивирующие садовую землянику, ООО «Фанелс ТТ» – здесь подтоплено 6 гектаров молодых яблоневых садов, из них 0,5 гектара погибло, ООО «Лаванда», специализирующееся на декоративных растениях.

Всего в районе подтоплено более 17 гектаров, ущерб оценен в 26 млн рублей.

Наибольшая площадь подтоплений зафиксирована в Раздольненском районе на полях, засеянных пшеницей и ячменем – 15 тысяч гектаров, 1% посевов погиб, ущерб составил 2,9 млн рублей.

В Джанкойском районе пострадало 35% посевов зерновых и овощных культур: рапса, кукурузы, лука, моркови, картофеля, томатов. Всего подтоплено 200 га, на 98 из них посевы погибли.

В Ленинском районе пострадали 97 гектаров, в Красногвардейском – 53 га, 7 из которых погибли.

Территориях, на которых произошла гибель посевов, будут признаны зоной чрезвычайной ситуации.

Симферополь, Олег Яковенко

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