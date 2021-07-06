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Среда, 7 июля 2021, 00:21 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

В Ялте новая напасть: оползни

За последние 3 недели в Крыму зафиксировано 1,5 тысячи оползней. 600 из них – в Большой Ялте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», горожан просят сообщать местах возможных оползней через соцсети. По словам главы города Янины Павленко это позволит вовремя реагировать на угрозу и минимизировать потенциальный ущерб.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 06.07.21

В Крыму затопило более 18 тыс гектаров сельхозугодий. / Удар с юга: «Турецкий поток» лишил Украину 20 процентов газового транзита. / В Симферополе закончилась вакцина от коронавируса – нет даже первого компонента. Читать дальше

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