В Крыму зафиксированы новые антирекорды по коронавирусу

В Крыму зафиксированы новые антирекорды по коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за неделю с 30 июня по 5 июля в РК зафиксировано 2 тысячи 221 случай ковида – это самый высокий показатель за весь период эпидемии. В предыдущую волну столько заболело за весь сентябрь.

Только за минувшие сутки выявлено 335 новых случаев. В Роспотребнадзоре отмечают, что рост заболеваемости отмечен во всех возрастных группах, но больше всего – среди трудоспособного населения.

Растет число госпитализированных: за неделю в стационары доставлено 696 человек с диагнозом «ковид» и 187 с внебольничной пневмонией, что выше уровня предыдущей семидневки соответственно на 18% и 70%. В тяжелом состоянии – каждый второй, более 100 находятся на искусственной вентиляции легких.

Смертность от инфекции тоже растет: за минувшую неделю поставлен антирекорд по числу летальных случаев – 54. За последние 3 недели смертность выросла на 62%, каждый второй из умерших обратился за медпомощью позже 3 дня заболевания.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 07.07.21

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