В Крыму введут жесткие антиковидные ограничения еще в двух курортных городах

Роспотребнадзор предложил главе Крыма ужесточить антиковидные меры в 4 муниципальных образованиях.

Как уже сообщал «Новый День», на сегодняшний день наибольшие ограничения введены в Симферополе и Симферопольском районе, Алуште и Ялте: здесь запрещены дискотеки, караоке-клубы, кальянные, ночные клубы, концертные и танцевальные залы, в том числе на территории предприятий общественного питания и прочих аналогичных организаций, а число зрителей в театрах и кинотеатрах сокращено до 50% от общего количества посадочных мест.

Аналогичные меры предполагается распространить на Джанкойский и Красногвардейский районы, Феодосию и Судак. В двух последних территориях отмечаются самые высокие темпы прироста заболеваемости: 1 и 1,6 соответственно при среднереспубликанском 0,66.

В целом в Феодосии и Судаке за последние 3 недели уровень заболеваемости вырос в 2,6 раза, в Симферополе, Джанкойском и Красногвардейском районах – в 2 раза, в Ялте – в 1,5 раза.

Сегодня самый высокий показатель зафиксирован в Бахчисарайском районе: 191 заболевший на 100 тысяч населения при среднереспубликанском 116, в Ялте – 187, Джанкое – 170, Судаке – 152.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 07.07.21

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