В Севастополе хотят отказаться от предоставления квартир сиротам, заменив выплатой компенсации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в середине июня в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий в случае отсутствия жилых помещений для предоставления детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей, возможность расселения их вол временном жилье или компенсации плату за наем благоустроенных жилых помещений «до наступления момента их обеспечения жилыми помещениями специализированного жилищного фонда».

В пояснительной записке к законопроекту сообщается, что на обеспечение сирот жильем необходимо 264,5 млрд рублей, однако ежегодно выделяется в 6 – 7 раз меньше нужной суммы. Это провоцирует очередь, которая постоянно растет. Например, сегодня в очереди стоят более 200 тысяч человек, которым уже исполнилось 18 лет.

В Севастополе складывается аналогичная картина: в жилье нуждается около 600 детей-сирот, в год для них приобретается несколько десятков квартир. Например, в 2019-м купили всего 32.

Правда, в Севастополе ведут речь не о компенсации за временный наем жилья, а выплатах вместо предоставления квартиры.

«Это вопрос о выдаче детям-сиротам денежной выплаты вместо фактического предоставления положенного им жилого помещения, – заявила глава комитета по здравоохранению и социальной политике ЗСО Татьяна Щербакова. – Подобный механизм у нас работает для многодетных семей и положительно зарекомендовал себя. В Севастополе вопрос обеспечения детей-сирот жильем решается крайне сложно. Наш комитет уже неоднократно направлял данное предложение в федеральные органы власти. На наш взгляд, выплаты существенно ускорят решение данной проблемы».

При этом власти города признают, что купить жилье за ту сумму, что может предложить государство в Севастополе крайне сложно:

«Севастополь – это город, где жилищное строительство – это сфера зарабатывания больших средств. Никто не строит социальное жилье в Севастополе из частных инвесторов. Строится жильё, которое предполагается для продажи состоятельным гражданам для личного использования или использования его внаем в туристический сезон. Попробуйте купить квартиру по тем деньгам, которое государство выделяет», – заявлял в прошлом году тогда еще врио губернатора Михаил Развожаев. С тех пор квадратный метр стал еще дороже.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 07.07.21

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