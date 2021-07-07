Крайние меры: в Крыму по вечерам могут отключать от света набережные курортных городов

Чиновникам Крыма рекомендовано прибегать к жестким мерам воздействия на нарушителей антиковидного законодательства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несмотря на серьезный рост заболеваемости коронавирусом в Крыму, меры предосторожности практически никто не соблюдет. Так, рейды, проведенные на минувшей неделе в одном из самых популярных городов Крыма с самыми высокими темпами роста распространения инфекции Судаке показали, что масочный режим в местах большого скопления народа соблюдает не более 1% человек, а в торговых точках – не более 10.

Аналогичная картина отмечается по всему Крыму.

Плюс ко всему, предприниматели игнорируют запреты, установленные республиканскими властями. В первую очередь, речь идет об общепите, которому нельзя работать после 23 часов.

С 1 июля на побережье было проверено более 500 объектов. Нарушений не зафиксировали только в Алуште. А больше всего работающих пор ночам заведений обнаружено в Судаке, Феодосии и Коктебеле. Напомним, именно в этих городах отмечены самые высокие темпы прироста заболеваемости ковидом.

Проверяющие отмечают: помимо работающих кафе и ресторанов упомянутые населенные пункты могут похвастаться «оригинальными идеями». Так, в Судаке организовали кальян на пляже, в Феодосии – кафе на волнорезах, а в Коктебеле караоке на набережной – и во всех этих местах по вечерам и ночам столько народу, что буквально не протолкнуться. При этом маски никто не носит.

«Ситуация ухудшается, дистанция не соблюдается, по вечерам работа продолжается. Сплошная контрабанда и полная анархия», – охарактеризовал ситуацию глава Крыма Сергей Аксенов. И поручил с 8 июля начать формировать перечень предпринимателей и компаний, игнорирующих антиковидные ограничения. Попавшие в этот список не получат никакой поддержки от государства и даже могут быть закрыты на несколько месяцев.

А представителям муниципалитетов глава РК рекомендовал отключать злостным нарушителям свет и воду. И даже обесточивать целые набережные: «Зато спасем чью-то жизнь», – резюмировал Аксенов.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 07.07.21

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