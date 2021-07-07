Ливни обрушились на западное побережье Крыма и двинулись к Симферополю

Вслед за Керчью, Ялтой и Бахчисарайским районом начало топить западное побережье Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня ливни обрушились на Евпаторию и Саки. В первом городе дожди вызвали локальное подтопление улиц, во втором – произошло аварийное отключение электросетей, большинство жителей осталось без интернета, подтоплено 4 дома, пришлось эвакуировать 2 человек.

Ситуация может повториться в Симферополе: в ближайшие часы в крымской столице ожидаются сильный ливень, гроза, град и шквалистый ветер.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 07.07.21

Крайние меры: в Крыму по вечерам могут отключать от света набережные курортных городов. / НАТО и Украина провели вблизи Крыма учения по подавлению сопротивления местного населения. / Будапешт потребовал от Зеленского вернуть права венграм Закарпатья. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»