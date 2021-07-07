Зеленский возложил на Берлин и Париж моральную ответственность за жертвы гражданской войны на Украине

Украина платит «высокую цену» в Донбассе, «защищая спокойствие и безопасность Европы», однако «некоторые страны ЕС» до сих пор сомневаются в необходимости предоставления Киеву членства в ЕС и НАТО.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил в ходе своего визита в Вильнюс президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Намекая на Германию и Францию, украинский президент упрекнул руководства этих стран в том, что гибель 14 тысяч человек в Донбассе для них «недостаточно высокая цена», которую «платит Украина» за приобщение к «европейским ценностям».

«Я считаю, что самое главное – чтобы украинский народ за это время (дни, года), не потерял веру в то, что ЕС видит Украину равноправным членом. Я о некоторых странах Евросоюза. Многие страны действительно нас поддерживают, но есть страны, которые до сих пор сомневаются в членстве Украины в ЕС и НАТО.

Мне кажется, что люди в Европе знают украинцев, украинцы отстаивают свою независимость, у нас сильная и мощная армия, я горжусь каждым военнослужащим – как живым, так и погибшим за наш суверенитет. Вроде как 14 тысяч погибших – это недостаточная цена, чтобы показать, какие ценности у украинцев, для некоторых стран», – сказал Зеленский.

«Считаю, что это несправедливо. Украинцы разделяют европейские ценности. Да, мы в разных странах, у нас разные языки, ментальность. Но ценности одинаковые, но, как мы видим, цена членства в Европейском союзе разная», – негодует президент Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 07.07.21

Крайние меры: в Крыму по вечерам могут отключать от света набережные курортных городов. / НАТО и Украина провели вблизи Крыма учения по подавлению сопротивления местного населения. / Будапешт потребовал от Зеленского вернуть права венграм Закарпатья. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»