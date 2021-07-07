XXI век: в Крыму не могут наладить вентиляцию ковидных больниц

Пациенты ковидных больниц Крыма пожаловались на ужасные условия содержания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на полуострове стоит 30-градусная жара. При этом окна во всех платах закрыты, кое-где даже заклеены.

«В помещениях +40. Нечем дышать, мы и так задыхаемся», – жалуются пациенты. В коридорах, а там тоже лежат больные, ситуация еще хуже.

Глава Крыма Сергей Аксенов получил разобраться в ситуации министру здравоохранения РК Александру Остапенко. Тот пообещал решил проблему… проветриванием, назначив в каждой палате ответственного за открывание окон в определенное время.

Вряд ли это облегчит ситуацию при такой жаре на улице, но других вариантов Остапенко не предложил.

Симферополь, Лиана Макоба

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