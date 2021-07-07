В Крыму растет число завозных случаев ковида

В Крыму растет число завозных случаев коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за минувшую неделю зафиксировано 50 больных, приехавших как с Украины, так и из регионов России. 34 из них прибыли из-за границы.

По словам руководителя республиканского управления Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, в Крыму отмечен самый высокий в России уровень подтверждения инфицирования во время экспресс-тестирования на границе тех, кто предъявляет отрицательные результаты анализов на ковид.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 07.07.21

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