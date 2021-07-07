В Крыму ограбили банк

В Феодосии ограбили банк.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по РК, нападение произошло днем 6 июля.

Примерно в 11:15 мужчина в капюшоне и маске вошел в отделение банка в курортном поселке Орджоникидзе. В это время в операционном зале находились только 2 сотрудника. Грабитель, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрал из кассы более 450 тысяч рублей в рублях и иностранной валюте и скрылся.

Возбуждено уголовное дело, преступника объявил в розыск.

Феодосия, Олег Яковенко

Феодосия. Другие новости 07.07.21

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