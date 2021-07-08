В Крыму зарегистрировано 342 новых случая коронавирусной инфекции

В Крыму за сутки зарегистрировано 342 новых случая коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 254 выявлены при обращении за медицинской помощью, 85 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 3 больных приехали из-за границы. От инфекции умерли 7 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 50 тысячи 990 зараженных, жертвами ковида стали тысяча 1 тысяча 566 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 08.07.21

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