В Севастополе ребенок покалечился на водном аттракционе

В Севастополе ребенок получил травму на водном аттракционе.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю, инцидент произошел на пляже в бухте Омега.

Компания школьников в возрасте 12 лет купалась на пляже. Один из мальчиков взобрался на надувную горку, которая была надута, спущена на воду, но не введена в эксплуатацию. Во время прыжка подросток ударился о пирс, получив травму головы. Ребенок доставлен в больницу, где ему обработали рану, после чего мальчика отпустили домой.

На место происшествия выехал следователь отдела СК по Гагаринскому району с целью осмотра места происшествия и установления всех необходимых обстоятельств.

В рамках проверки будет дана оценка действиям собственников аттракциона на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). По результатам проверки будет принято решение о мерах реагирования.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 08.07.21

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