В Крыму возбуждены уголовные дела в отношении руководителей одного из районов

В отношении руководителей одного из районов Крыма возбуждены уголовные дела.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю, продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту предоставления жительнице села Краснофлотское некачественного помещения.

Установлено, что между администрацией Советского района и строительной фирмой был заключен муниципальный контракт на приобретение жилого помещения для социальных нужд. Стоимость частного дома, расположенного в селе Краснофлотское, составила чуть выше 1,2 млн рублей.

Домовладение было предоставлено 26-летней девушке, оставшейся без попечения родителей, о чем был составлен договор социального найма и акт приема-передачи недвижимого имущества. Однако, согласно заключению экспертов, дом не соответствовал санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к жилым помещениям: штукатурка стен и потолков практически везде осыпалась, в стенах образовались многочисленные трещины, оконные рамы сгнили, были деформированы полы, несколько лет косметический и капитальный ремонты здесь не проводились, из-за отсутствия водообеспечения и канализации не были созданы условия для принятия душа, купания детей.

«При приобретении и передаче сироте указанного жилья первый замглавы администрации Советского района не приняла соответствующих действий для его проверки на предмет соответствия требованиям норм и законодательства, – сообщили в ведомстве. – По ходатайству следствия должностное лицо администрации судом была временно отстранена от занимаемой должности. Она проходит по уголовному делу в качестве обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

В настоящее время в рамках установления всех обстоятельств по поручению руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева возбуждено уголовное дело в отношении еще одного должностного лица администрации Советского района: заместитель главы администрации подозревается в халатности (ч.1 ст. 293 УК РФ). Установлено, что согласно постановлению должностного лица данный дом был включен в состав муниципальной казны без каких-либо проверок на пригодность проживания в нем».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 08.07.21

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