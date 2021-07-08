В Крыму в ближайшие часы возможен сильный ливень

Крым продолжает заливать.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по РК, в ближайшие часы и до конца суток 8 июля в на полуострове ожидаются сильный ливень, гроза, град, шквалистый ветер.

В ведомстве просят крымчан и туристов воздержаться от выхода в море и горы, а также держаться подальше от линий электропередач, слабо закрепленных рекламных конструкций.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 08.07.21

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