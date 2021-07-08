Украину обвинили в ограничении свободы передвижения миссии ОБСЕ в Донбассе

Украина препятствует свободному передвижению представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, контролирующей режим прекращения огня в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила спецпредставитель председателя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Хайди Грау. Как известно, миссия дислоцируется на территории, подконтрольной Украине.

Кроме того, зафиксированы случаи повреждения оборудования по контролю и беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих СММ ОБСЕ. Вместе с тем, режим прекращения огня не соблюдается. При этом Грау традиционно обвинила в перестрелках «обе стороны конфликта».

«Повышается общее число нарушений и ухудшается ситуация безопасности на участках разведения сил и средств и вблизи них. В то же время СММ ОБСЕ сообщает об ограничении свободы передвижения и умышленных повреждениях технических средств и оборудования для наблюдения. Вынуждена констатировать, что стороны пока не продемонстрировали готовности к устранению зафиксированных СММ нарушений режима прекращения огня», – заявила представитель ОБСЕ.

Она отметила, что режим прекращение огня приностися в жертву «концептуальным» спорам сторон.

«К сожалению, повторение давно известных позиций не позволяет прийти к практическим решениям», – констатировала Грау и призвала участников конфликта к «гибкости».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.07.21

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