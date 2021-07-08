Бойцы ДНР с боем захватили украинскую диверсионную группу

Военнослужащие Народной милиции ДНР нейтрализовали в бою под Широкино и взяли в плен диверсионную группу вооружённых сил Украины, которая пыталась проникнуть на территорию республики.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в своём телеграм-канале сообщает военный корреспондент Юрий Котёнок.

По его данным, диверсанты прорывались под прикрытием артиллерии. Один украинский военный был ликвидирован, трое захвачены.

«Разведосов взяли укропских под Широкино, одного – 200, троих забрали. Они заходили под прикрытием арты. Информации крайне мало... Надеюсь, подробности будут», – написал Юрий Котёнок.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.07.21

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