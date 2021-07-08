Хуснуллин озвучил ущерб от наводнения в Крыму

Ущерб от паводков в Крыму оценили в 10 млрд рублей. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«В любом минусе есть плюс. Конечно, серьёзные дожди подтопили Крым и на сегодняшний день мы с главой Крыма Сергеем Аксёновым на постоянной связи. У нас есть постоянно действующий штаб. Оценили ущерб примерно в 10 миллиардов рублей, – сказал заместитель председателя российского правительства в эфире телеканала «Россия 24». – Документ о выделении денег готовится».

Зато, отметил Хуснуллин, водохранилища полуострова наполнились: накопленных запасов хватит минимум на 1,5 года.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 08.07.21

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