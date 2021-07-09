Сотрудник дворца: в Ялте задержали нелегального парковщика

В Ялте возле Ливадийского дворца задержали нелегального парковщика.

Как сообщили РИА «Новый День» в УМВД РФ по Ялте, 27-летний брал плату за парковку автомобилей в популярном у туристов месте.

Сам он сначала утверждал, что просто предлагал безвозмездно присмотреть за машиной, но некоторые добрые люди по собственной инициативе давали ему по 200 – 300 рублей. Однако потерпевшие утверждают, что мужчина представлялся сотрудником дворца, без оплаты (300 рублей) не пропускал на парковку и даже выдавал квитанции. По его словам, бланки он случайно нашел в Ливадии.

В конце концов мужчина признал вину. На него составлены административные протоколы по ст.7.27 КоАП РФ (мелкое хищение чужого имущества путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты) и ст. 20.6.1. КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) – нелегальный парковщик не соблюдал масочный режим.

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 08.07.21

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