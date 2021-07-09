Следователи рассматривают несколько версий исчезновения ялтинки, унесенной бурным потоком

В Ялте продолжаются поиски женщины, унесенной бурным потоком во время наводнения 18 июня.

«Ни живой, ни мертвой она пока не обнаружена», – цитирует ТАСС представителей полиции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 18 июня ялтинка вместе с мужем эвакуировалась из дома, затапливаемого сходящим с гор потоком. Им нужно было попасть на другую сторону дороги, превратившейся в бурную реку. Возле дома №27 на Южнобережном шоссе вода сбила ее с ног и потащила вниз по рельефу. Мужчина смог из пока выбраться.

26 июня сообщалось, что собаки спасателей указали предполагаемое место, где может находиться тело, однако расчистка завалов грязи и мусора в этом месте результатов не дала – нашли только куртку пропавшей.

Поисками женщины занимаются не только спасатели, но и следователи. По одной из версий ялтинку унесло в море.

Напомним, во время потопа в Ялте 18 июня погиб 26-летний житель поселка Краснокаменка. 4 июля в поселке Куйбышево во время ливня селевым потоком унесло двух женщин. Одну удалось спасти, тело второй обнаружили на следующий день в окрестностях села Малое Садовое – в 2 километрах от того места, где женщину сбило с ног водой.

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 09.07.21

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