Число зараженных коронавирусом в Крыму превысило 51 тысячу

В Крыму за сутки зарегистрировано 348 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 286 выявлены при обращении за медицинской помощью, 56 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 6 больных приехали из-за границы. От инфекции умерли 8 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 51 тысяча 338 зараженных, жертвами ковида стали 1 тысяча 574 крымчанина.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 09.07.21

Следователи рассматривают несколько версий исчезновения ялтинки, унесенной бурным потоком. / Сотрудник дворца: в Ялте задержали нелегального парковщика. / В правительстве Крыма произошли любопытные кадровые изменения. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»