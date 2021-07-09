В Крыму отмечаются низкие темпы вакцинации от коронавируса

Крым, где отмечаются одни из самых высоких темпов распространения коронавируса, попал число регионов России с низкими темпами вакцинации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Фонт «Петербургская политика» по итогам июня составил рейтинг субъектов РФ по степени жесткости карантинных ограничений и вакцинации.

Севастополь и Республика Крым попали в группу со степенью жесткости выше средней.

«С 28 июня заселение в отели осуществляется только при наличии сертификата о вакцинации, ПЦР-теста или справки о наличии антител, с 16 июля исключается возможность предъявления ПЦР-теста, – сообщается в пояснении ситуации в РК. – Учреждения общепита закрыты с 23:00 до 08:00.

В муниципалитетах, где фиксируется максимальное число случаев заражения коронавирусом (Симферополь, Ялта, Алушта), запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, работа дискотек, караоке-клубов, кальянных, ночных клубов, концертных и танцевальных залов, в том числе расположенных в заведениях общепита. В театрах и кинотеатрах разрешено продавать билеты не более чем на 50% мест, там запрещена продажа пищевой и непищевой продукции, в том числе упакованной.

22 июня Сергей Акенов рекомендовал предприятиям всех форм собственности, оказывающим услуги по санаторно-курортному лечению, организации отдыха и оздоровления детей, общественного питания, экскурсионного обслуживания, а также транспортные услуги, иммунизировать 100% сотрудников».

По данным фонда, оснонванным на информации GOGOV.ru на конеw июня первый компонент антиковидной прививки получили 16,99% крымчан – по этому показателю РК занимает 38 место в стране. Вторую дозу поставили 77,09 от привитых первым компонентом. При таких темпах вакцинации, чтобы достичь 50% привитых от общего числа жителей Крыму понадобится 156 дней.

В Севастополе составители рейтинга отметили следующие ограничения:

«Размещение в гостиницах Севастополя возможно только для гостей с сертификатом о вакцинации или справкой о перенесенном коронавирусе. Отрицательные результаты теста на коронавирус приниматься не будут.

Запрещена работа ресторанов с 23:00 до 08:00, остановлено бронирование отдыха детей в составе групп.

Обязательная вакцинация для госслужащих, впоследствии список планируется расширить».

В Севастополе первым компонентном анитковидной вакцины привито 17,75% горожан (29 место в стране). На вторую прививку пришли 74,48%. Чтобы достичь 50%-ного уровня защищенности городу понадобится 135 дней.

В целом, по темпам вакцинации Севастополь и Крым занимают в России соответственно 25 и 67 место.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 09.07.21

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