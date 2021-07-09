В аэропорту Симферополя женщина упала с эскалатора

В аэропорту Симферополя женщина упала со 2 этажа.
Как сообщили РИА «Новый День» Южной транспортной прокуратуре, инцидент произошел сегодня. Камеры наблюдения зафиксировали, как 30-летняя сотрудница туристической фирмы ступила на эскалатор, положила одну руку на движущийся поручень, а потом полетела вниз.
Скриншоты видео предоставлены Южной транспортной прокуратурой
Пострадавшую госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.
На месте работают следователи, начата процессуальная проверка.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 09.07.21
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