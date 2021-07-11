«Дякую Вам» – Тихановская подкралась в Вильнюсе к Зеленскому

«Лидер белорусской оппозиции» Светлана Тихановская во время неформальной встречи президента Украины с политиками и прессой в Вильнюсе подошла к Владимиру Зеленскому, чтобы поблагодарить его за введение Киевом жёстких экономических и политических санкций против Минска.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос журналистов, соответствуют ли действительности утверждения белорусской оппозиционерки о том, что она встречалась в Литве с главой украинского государства.

Как выяснилось, во время краткого обмена любезностями с украинским президентом Тихановская назвала антибелорусскую политику Зеленского «поддержкой белорусского народа».

«Во время неформального общения она подошла к президенту Украины Владимиру Зеленскому, представилась и поблагодарила за то, что Украина поддерживает белорусский народ. Наше государство действительно искренне и последовательно в этой поддержке. Мы желаем белорусам добра и заинтересованы в том, чтобы соседняя Беларусь развивалась как демократическое европейское государство», – заявил Кулеба.

Напомним, в Литве проходил международный форум, на котором обсуждались реформы, которые необходимы Украине.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.07.21

В Крыму зафиксирована рекордная заболеваемость коронавирусом. / Названа предварительная сумма ущерба, причиненного учреждениям культуры и искусства Крыма во время наводнения. / В аэропорту Симферополя женщина упала с эскалатора. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»