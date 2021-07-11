Крым и Донбасс – не последние, кто покинет дикую корчму «Украина» – киевский политолог

Крым и Донбасс – это не просто «территории оккупированные Россией», а, прежде всего, миллионы людей, которые духовно и ментально разошлись с Украиной и больше не захотели оставаться в её составе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский политолог Андрей Ермолаев.

По его словам, вопреки государственной пропаганде, крымчане и жители ЛДНР сами ушли от «Незалежной».

«Если мы хотим настроить жизнь в этой стране, нужно искать способ научиться жить по новым правилам со всеми. Нет исключений, мы уже доисключались и получили в качестве исторической пощёчины потерянный Крым, его «оккупировала Россия», но Крым ушёл сам. Без этого «но» непонятно, что произошло – «Крым ушёл», или его «оккупировала Россия». Как, впрочем, и с Донбассом.

Конфликт на Донбассе... но – Донбасс взбунтовался. И именно этим языком говорили представители партии власти господина Порошенко, когда пытались разобраться, что ж там происходит на самом деле. И говорили даже о социальной революции – взбунтовавшийся Донбасс, которому начала помогать и туда вошла Россия. Вот так правильно», – рассуждает Ермолаев.

«А почему бунтуют? Ведь эти миллионы людей (а Донбасс и Крым – это совокупно 8 миллионов наших соотечественников, которых мы знали, дружили, знали их в бизнесе, в образовании, да где угодно, это часть нашей жизни) вдруг решили жить без нас, ушли. При этом доверие, скорее, поддержке и вмешательству соседа, чем доверие к Киеву.

Это говорит о том, что мы начинаем расходиться по жизни с миллионами соотечественников, и, судя по всему, этот путь расхождения мы ещё не прошли. Частью этого расхождения является банкротство того индустриального государства и быстрое скатывание к этому анархическому государству-корчме», – приводит «ПолитНавигатор» слова украинского эксперта.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 11.07.21

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