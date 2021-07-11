Зеленский вручил украинским олимпийцам государственный флаг с картой страны без Крыма

Президент Владимир Зеленский торжественно проводил сборную Украины на 32-е летние Олимпийские игры в Токио.

В ходе напутственного слова глава государства на прощание передал олимпийцам украинский флаг размером 240х150 см, подписанный украинскими военными, воюющими в Донбассе, в том числе против мирных жителей народных республик.

Вместе с тем, на государственном флаге нарисована карта, на которой не оказалось Крыма.

К слову, на форму сборной к чемпионату Европы по футболу украинские функционеры демонстративно нанесли карту Украины с контурами Крымского полуострова.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о встрече Зеленского с украинскими спорстменами и вручении им «особой реликвии» сообщает пресс-служба администрации президента «Незалежной».

«Это – флаг, подписанный бойцами, которые защищают нашу страну на Донбассе. Несколько из них уже нет в живых. Это очень серьезная реликвия, которую мне передали наши военные, чтобы я передал вам. Чтобы вы почувствовали, что вас будут поддерживать не только более 40 млн граждан, но и будут поддерживать все те, кто живы в нашей памяти. А потом мы вернем его обратно – военным, ветеранам, чтобы они сохранили этот флаг со всеми подписями», – заявил Зеленский.

Украинские патриоты уже выразили массовое возмущение отсутствием Крыма на карте страны и обвиняют администрацию в «госизмене». Лояльные президенту Зеленскому пользователи убеждают других, что Крым просто «спрятался» в складках флага, который «неудачно» держат спортсмены, однако затрудняются ответить на вопрос, почему Офис президента выбрал для публикации именно этот «предательский снимок».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 11.07.21

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