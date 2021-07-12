В Крыму снова дожди

В Крыму снова дожди: накануне вечером намочило окрестности Симферополя, сейчас гроза наблюдается на севере полуострова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вероятность осадков сохранится в ближайшие 2 дня. Согласно прогнозам синоптиков 12 июля и 13 июля в Крыму ожидаются ливни (местами сильные), грозы, крупный град, шквалистый ветер.

В среду дожди должны прекратиться, и наступит жара. Следующий «сезон дождей» ожидается на полуострове через пару недель.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 11.07.21

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