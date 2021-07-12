Крым продолжает обновлять антирекорды по заболеваемости коронавирусом

Преодолев максимум всего предыдущего периода эпидемии по суточным показателям, заболеваемость коронавирусом в Крыму продолжает расти.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до вчерашнего дня самым высоким уровнем выявляемости зараженных в сутки в РК был показатель 365, зафиксированный 14 января.

10 июля этот рекорд был побит – 368 новых случаев, а 11 июля зарегистрирован 371 вновь заболевший. За двое суток от инфекции умерли 15 человек.

В целом с начала пандемии в РК зафиксировано 52 тысячи 434 инфицированных. Жертвами ковида стали 1 тысяча 598 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 12.07.21

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