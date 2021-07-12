В Крыму задержали еще одного подпольного оружейника

В Севастополе задержали еще одного подпольного оружейника.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления МВД по Севастополю, мужчина организовал кустарное производство у себя на работе: в складском помещении обнаружено оборудование для изготовления оружия и боеприпасов.

У него дома изъяли сыпучее вещество, оказавшееся бездымным порохом, а также 62 пистолетных патрона промышленного изготовления к нарезному огнестрельному оружию, самодельно изготовленный нарезной короткоствольный самозарядный пистолет, два самодельно изготовленных пистолетных патрона, заготовка ствола к короткоствольному нарезному огнестрельному оружию, с использованием которой севастополец собирался переделать имевшийся у него сигнальный пистолет в боевой, а также пиротехнические изделия.

Экспертиза показала, что два самодельных пистолетных патрона пригодныдля стрельбы и могут быть использованы в качестве боеприпасов к нарезному огнестрельному оружию.

Мужчина заявил, что хранил оружие и боеприпасы с целью обеспечения собственной безопасности.

Возбуждены уголовные дела по статьям Уголовного кодекса 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов), 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и 223 (незаконное изготовление оружия).

Севастополь, Олег Яковенко

Севастополь. Другие новости 12.07.21

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