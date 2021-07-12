В Крыму вскрыли схему по изготовлению поддельных документов для моряков

В Севастополе раскрыли схему по изготовлению поддельных дипломов для моряков.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю, возбуждено дело в отношении группы лиц. Подозреваемым, в зависимости от содеянного, вменяется мелкое взяточничество, 10 эпизодов посредничества во взяточничестве и три эпизода мошенничества (ст. 291.2, ст.291.1, ст.159 УК РФ).

В уголовном деле фигурируют 5 человек – жительница Севастополя, должностное лицо филиала ФГБУ «Администрация морских портов Черного моря» в Туапсе, а также трое безработных астраханцев.

Крымский следственный отдел на транспорте установил, что предпринимательница из Севастополя, являясь владелицей агентства по оказанию помощи в оформлении морских квалификационных документов, организовала схему по беспрепятственному получению (за взятки) свидетельств о прохождении обучения для работы на морском транспорте без фактической сдачи экзаменов и в целом – без образовательного процесса. Установлено, что изначальная сумма за пакет документов варьировалась от 80 до 100 тысяч рублей, часть денег посредники по цепочке оставляли себе, передавая должностному лицу филиала ФГБУ «Администрация морских портов Черного моря» в Туапсе 10 тысяч рублей.

Преступная деятельность группы была выявлена и пресечена оперативными сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю и ОЭБиПК УТ МВД России по ЮФО.

В рамках следствия проведен ряд следственных действий, в числе которых – обыски в Астраханском филиале Каспийского института морского и речного транспорта им. Ф.М. Апраксина, ФГБУ «Администрация морских портов Черного моря» в Туапсе, по местам жительства фигурантов уголовных дел, в ходе которых изъяты бланки, штампы и печати, с помощью которых изготавливались поддельные документы, а также иные сведения, представляющие интерес для следствия.

В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, большинство из фигурантов признает свою вину в совершенных преступлениях и сотрудничает со следствием. Также проводятся мероприятия, направленные на установление других участников преступной схемы. Расследование уголовного дела продолжается.

Севастополь, Олег Яковенко

Севастополь. Другие новости 12.07.21

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