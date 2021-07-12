Путин готов отозвать официальное признание киевского режима – украинский политолог

Обещание президента РФ написать большую статью об установившемся на Украине русофобском режиме после госпереворота 2014 года в Киеве свидетельствует о подготовке Москвой идеологического обоснования для отзыва политического и дипломатического признания власти действующего и предыдущего президентов «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил известный на Украине политолог Михаил Погребинский.

По его словам, риторика Путина по поводу последних действий Киева (обстрелы Донбасса, провокации вокруг Крыма, законы о языке и о коренных народах) говорит о том, что президент России готов к самым жёстким адекватным действиям против Зеленского.

«Сейчас мы ожидаем статью Путина, где будут исторические заметки по поводу Украины. Я могу догадываться, что Путин должен сожалеть о том, что в 2014 году он признал киевскую власть. Сейчас он говорит, что это был государственный переворот, но тогда зачем вы признаёте эту власть, какая в этом логика?

Была бы совсем иная ситуация, если бы эту власть не признали... Можно было бы сказать про Крым: «Крымчане и дончане не признают эту власть». Нет, эту власть признали!» – недоумевает политолог.

Эксперт считает, что даже проблемная ситуация в Белоруссии и регулярные антироссийские выпады «строптивого» Лукашенко отошли сейчас на второй план для лидера РФ.

«Путин должен делать выводы, и его риторика подсказывает, что он очень близок к адекватным выводам в отношении Белоруссии в меньшей степени, и Украины – в большей степени», – приводит слова Погребинского «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.07.21

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