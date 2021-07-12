В Ялте пытались отравить местную достопримечательность и всеобщего любимца пса Мухтара.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», все горожане и многие туристы знают трубача Виктора, практически каждый вечер дающего концерты на набережной. Рядом с ним всегда находится пес Мухтар, которого ялтинцы ласково называют Мухой. Пес известен в городе не меньше своего друга-музыканта.

Горожане рассказывают, что когда-то у Мухтара был хозяин, но он погиб. С тех пор никто не мог пса приручить: многие брали его к себе, но все время убегал. Несколько лет назад Муха встретился с Виктором и стал вечер приходить к тому месту, где играет музыкант. Трубач подкармливал нового друга и всячески оберегал его от толп желающих потискать.

Полтора года назад произошел инцидент: Муха укусил женщину. Его забрали в приют, но горожане отстояли пса. Трубач Виктор пытался забрать друга к себе, но тот категорически отказывается жить в квартире. В конце концов Мухтар поселился во дворе у музыканта, а потом у него появилась подружка Бель. И это кому-то не понравилось.

«Вчера были практически отравлены наши любимые Муха и Бель, – рассказали ялтинцы в соцсетях. – Какая-то сволочь бросила во двор Виктору крысиный яд. Муха в порядке, он ничего с земли не берет, а малышка Бель в тяжелом состоянии. Виктор показал обоих псов московскому ветеринару, которая и диагностировала отравление. Даже сказала: крысиным ядом. Люди, когда же все станут человеками?! Мухтар – наше достояние, он не просто Витин пес, что же это происходит?»

Трубач Виктор и его друг Мухтар

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 12.07.21

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