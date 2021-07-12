В Крыму наметилась любопытная тенденция в рождении детей

В Крыму в 2020 году родились 18 тысяч 868 младенцев. Это на 2% меньше, чем в 2019 году.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в республике наметилась любопытная тенденция: сокращается количество рождений первых и вторых детей, но растет число третьих и последующих.

Так, первенцев родилось на 456 человек меньше, вторых – на 225. Третьих родилось на 140 больше, четвертых и пятых – на 167.

«Такая тенденция в последнее время в целом характерна для российского населения, но, по некоторым прогнозам, она не будет длительной, так как престиж многодетных семей не формируется и не поддерживается ни на государственном уровне, ни на уровне общества», – отмечает telegram-канал «Территория Крым».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 12.07.21

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