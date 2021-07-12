В Крыму прогремел взрыв

В Сакском районе прогремел взрыв.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло на АЗС «Атан» в селе Охотниково. «Рвануло во время слива бензовоза, предварительная причина – скопление паров топлива, – пишет telegram-канал «Mash на волне». – Выбило окна, искорёжены двери. К счастью, никто не пострадал.

Последствия на месте устраняют сотрудники заправки».

Telegram: Взрыв на заправке

Саки, Олег Яковенко

Саки. Другие новости 12.07.21

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