В Крыму объявилась лихорадка Западного Нила

В Крыма зафиксировано заболевание, чьи симптомы совпадают с лихорадкой Западного Нила. Об этом сообщил начальник территориального отдела по Джанкойскому району МУ Роспотребнадзора по РК и Севастополю Денис Смирнов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», симптомы проявились у двух человек. Пробы их крови отправлены на исследование, которое должно подтвердить или опровергнуть версию врачей.

Напомним, в этом году в районе отмечается нашествие комаров, которые вместе с клещами и являются переносчиками заболевания.

Только после того, как появились подозрения на лихорадку Западного Нила в районе начали обрабатывать водоемы, заболоченные территории, территории образовательных учреждений и многоквартирных домов. Кроме того, вспомнили о необходимости косить траву.

Джанкой, Лиана Макоба

Джанкой. Другие новости 12.07.21

В Крыму прогремел взрыв. / В Крыму наметилась любопытная тенденция в рождении детей. / «8 миллиардов сразу и 10 лет транзита» – Киев назвал Берлину «отступные» за «Северный поток – 2». Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»