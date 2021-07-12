Перед аэропортом Симферополя произошло ДТП с автобусом, образовалась огромная пробка

В районе аэропорта Симферополя произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Образовавшаяся из-за аварии пробка растянулась на несколько километров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня на Евпаторийском шоссе. По словам очевидцев грузовой «Мерседес» не поделил дорогу с велосипедистом. Пытаясь их объехать, самосвал DAF вылез на встречную обочину и увяз в грязи. Такая же участь постигла автобус «Лиаз», который тоже пытался проскользнуть мимо.

Информации о пострадавших в ДТП пока нет.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 12.07.21

В Крыму объявилась лихорадка Западного Нила. / В Крыму прогремел взрыв. / В Крыму наметилась любопытная тенденция в рождении детей. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»