Последствия наводнения: в одном муниципалитете сняли ограничения по воде, в другом ввели

В Ялте сняли ограничения по употреблению воды.

Как уже сообщал «Новый День», после наводнения 18 июня в городе резко ухудшилось качество водопроводной воды, и горожанам и туристам запретили употреблять воду из-под крана в пищу.

12 июня Роспотребнадзор заявил, что к качеству воды больше претензий. «Любые ограничения по употреблению воды на территории Большой Ялты с сегодняшнего дня сняты», – заявила глава администрации Ялты Янина Павленко.

А вот в Бахчисарайском районе в селах Куйбышево и Большое Садовое ситуация иная: там обнаружено бактериологическое загрязнение воды. В связи с этим Роспотребнадзора велел провести ревизию сетей, их дезинфекцию и гиперхлорирование. В пищу разрешено употреблять только привозную воду.

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 12.07.21

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