Число умерших от коронавируса в Крыму превысило 1 тысячу 600

В Крыму за сутки зарегистрировано 369 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 335 выявлены при обращении за медицинской помощью, 30 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 4 больных приехали из-за рубежа. От инфекции умерли 9 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 52 тысячи 803 зараженных, жертвами ковида стали 1 тысяча 607 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 13.07.21

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