Минтранс РФ сообщил о возможности перекрытия Крымского моста

Минтранс России предупредил о возможности перекрытия Крымского моста.
Как сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, ограничения связаны с проведением на объекте тренировки по противопожарной безопасности и планируются в период с 0:00 20 июля по 23.59 22 июля. В ведомстве подчеркивают: перекрытие автодорожной составляющей моста будет кратковременным.
Напомним, аналогичная тренировка проводилась в марте текущего года, тогда мост закрывали на 20 минут.
Керчь, Лиана Макоба
Керчь. Другие новости 13.07.21
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