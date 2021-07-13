В Севастополе зафиксирован новый рекорд по выявляемости ковида

В Севастополе зафиксирован новый рекорд по выявляемости коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за минувшие сутки в городе зарегистрировано 122 вновь заболевших – это самый высокий суточный показатель за весь период эпидемии.

От инфекции умерли 4 человека в возрасте от 26 до 95 лет.

Всего с начала с эпидемии в городе зафиксированы 18 тысяч 161 инфицированный, от коронавируса умерли 783.

Вакцинацию от ковида завершили 71 тысяча 535 севастопольцев.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 13.07.21

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