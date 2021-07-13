В Севастополе похитителям человека выписали штраф за мелкое хулиганство

Севастополь, Июль 13 (Новый День, Олег Яковенко) – В Севастополе похитители человека отделались штрафом за мелкое хулиганство.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне на пляже в Учкуевке. Двое мужчин – один с автоматом, другой с пистолетом на глаза у изумленных отдыхающих подбежали к одному из сотрудников, выволоки с территории пляжа, затолкали в черную иномарку и уехали.

Очевидцы вызвали полицию. Похитителей вскоре задержали. Оружие оказалось муляжами, а преступники были в изрядном подпитии. Жертвы рядом с ними не обнаружили.

«Сотрудниками полиции указанный автомобиль был задержан в районе пляжа Учкуевка. В нем находились трое мужчин в возрасте от 38 до 47 лет, которые рассказали, что арендовали автомобиль, чтобы разыграть знакомого, – сообщили в пресс-службе управления МВД по Севастополю. – Проехав небольшое расстояние, они поняли, что перепутали своего знакомого с другим парнем и высадили молодого человека из автомобиля, при этом физическую силу к нему не применяли, угроз в его адрес не высказывали».

Похитителям выписали протоколы за мелкое хулиганство: им придется заплатить штрафы до тысячи рублей на каждого или отсидеть по 15 суток – с наказание определит суд.

Крым. Другие новости 13.07.21

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