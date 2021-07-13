Давай, до свидания: на Украине меняют министра внутренних дел

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал в отставку. Эту информацию подтвердили в в МВД.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня Аваков написал заявление об увольнении. Причины пока не поясняются.

Предполагается, что Верховная рада рассмотрит заявление главы МВД в четверг, 15 июля.

Напомним, Арсен Аваков был назначен министром внутренних дел Украины в феврале 2014 года. 29 августа 2019 года, после победы на президентских выборах Владимира Зеленского, получил переназначение. Удалось ему сохранить пост и после отставки кабинета Алексея Гончарука в марте 2020 года.

В качестве претендентов на освободившееся место называют секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова и бывшего директора Центра инфраструктуры и технологий МВД Александра Ефименко.

Киев, Платон Ефимчук

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