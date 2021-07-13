Завершено следствие по делу о взрыве в одном из жилых домов Керчи

В Крыму завершено следствие по делу о взрыве в одном из жилых домов Керчи.

Как уже сообщал «Новый День», 26 августа 2020 года взрыв прогремел на одном из верхних этажей десятиэтажки №93 на улице Кирова. Начался пожар, огонь распространился на несколько этажей. Возгорание удалось локализовать на площади 40 квадратных метров. Один человек погиб. Остальных эвакуировали.

Как выяснилось позже, в этот день сотрудники предприятия «Крымгазсети» меняли в доме шкаф распределительного пункта. Завершив работу, слесарь предприятия, не проверив герметичность стояка, подал газ во внутридомовой газопровод. При этом он не провел обход всех квартир подъезда, не закрыл все краны на опуске перед приборами, не доложил о результатах проведенных работ руководству».

Начальник службы и мастер не проконтролировали действия подчиненного. В итоге через стояк, часть которого не была изолирована, газ начала поступать в одну из квартир на девятом этаже. Обитательница квартиры решила закурить. Когда он чиркнула спичкой, газовоздушная смесь взорвалась, начался пожар.

Женщина погибла. Другим жильцам дома причинен ущерб в сумме более 13 млн рублей.

Обвинения предъявлены бывшему начальнику службы эксплуатации газовых сетей, мастеру и слесарю керченского управления «Крымгазсетей». Им инкриминируется нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение крупного ущерба.

Дело передано в суд.

Керчь, Олег Яковенко

Керчь. Другие новости 13.07.21

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