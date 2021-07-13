Коронавирусные ограничения ужесточили еще в 6 регионах Крыма

В шести регионах Крыма ужесточили коронавирусные ограничения. Соответствующие поправки внесены в указ главы РК Сергея Аксенова о введении режима повышенной готовности.

Как уже сообщал «Новый День», до сегодняшнего дня наибольшие ограничения были введены в Симферополе и Симферопольском районе, Алуште и Ялте: здесь запрещены дискотеки, караоке-клубы, кальянные, ночные клубы, концертные и танцевальные залы, в том числе на территории предприятий общественного питания и прочих аналогичных организаций, а число зрителей в театрах и кинотеатрах сокращено до 50% от общего количества посадочных мест.

Теперь аналогичные правила действуют в Феодосии, Судаке, Джанкое, Джанкойском районе, Бахчисарае и Бахчисарайском районе.

Кроме того, во всех перечисленных регионах запрещена работа фуд-кортов в торговых центрах.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 13.07.21

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