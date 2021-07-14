Число зараженных коронавирусом в Крыму превысило 53 тысячи

В Крыму за сутки зарегистрировано 375 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 302 выявлены при обращении за медицинской помощью, 66 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 7 больных приехали из-за границы. От инфекции умерли 8 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 53 тысячи 178 зараженных, жертвами ковида стали 1 тысяча 615 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 14.07.21

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