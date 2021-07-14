Ситуация с заболеваемостью ковидом в Крыму продолжает ухудшаться: за неделю зафиксировано 2 тысячи 490 новых случаев. Это примерно соответствует число заболевших за весь апрель и на 12% больше показателей предыдущей семидневки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», темпы прироста заболеваемости выросли с 0,66 до 0,71. Коэффициент распространения составляет 1,1 – 1,2.

Почти половину вновь заболевших – 1 тысячу 170 человек – пришлось госпитализировать с тяжелым течением заболевания, это на 70% больше, чем на предыдущей неделе. От инфекции скончались 55 человек.

Всего с начала эпидемии коронавирусом в Крыму заразились 53 тысячи 178 человек. В данный момент только по официальным данным болеют около 6 тысяч.

Симферополь, Лиана Макоба

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