Погуляли: выпускной в Крыму прокурорским расследованием и увольнением педагогов

В Крыму набирает обороты скандал, связанный с выпускным вечером, который закончился обращением в полицию и увольнением педагогов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», девятиклассники Заветненской школы Ленинского района решили отпраздновать окончание основной школы и вместе с двумя учителями отправились с ночевкой на пляж, прихватив собой несколько бутылок алкоголя. Какое это было горячительное и кто именно взял его с собой – учителя или школьники – сейчас выясняют правоохранительные органы, но, по утверждению участников вечеринки, пили все – взрослые, и дети.

Не обошлось и без драки: двое парней избили третьего – у него была рассечена бровь и опухла щека. Педагоги, по всей видимости, решив, что дело житейское, не вызывать полицию и не отправили пострадавшего к врачу. А к утру и вовсе исчезли, оставив нетрезвых детей одних на берегу.

Родители избитого подростка отвезли его в больницу и написали заявление в полицию.

В школе попытались историю замять, но о ней стало известно общественности. После этого зашевелились и чиновники, и правоохранительные органы. Проверку в школе организовали министерство образования РК и администрация района. Собственное расследование проводит прокуратура Ленинского района.

На сегодняшний день участвовавшие в вечеринке учителя уволились, директор школы получила дисциплинарное взыскание.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 14.07.21

Ситуация с заболеваемостью ковидом в Крыму продолжает ухудшаться. / Фестивали и профосмотры отменяются, интернаты «закрываются»: в Крыму вновь ужесточают антиковидные ограничения. / Число зараженных коронавирусом в Крыму превысило 53 тысячи. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»