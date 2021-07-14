В Крыму во время шторма погибли несколько человек, еще один исчез

В Крыму во время шторма утонули четыре человека, еще один пропал без вести.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю, вчера днем на пляже поселка Николаевка Симферопольского района обнаружено тело 67-летней женщины, на пляже одного из санаториев в Евпатории – тело 71-летней отдыхающей. В Саках погиб 50-летний мужчина, в селе Курортное Ленинского района – 62-летний. Все они купались во время шторма и утонули на глазах у других отдыхающих.

Кроме того, пропал без вести 34-летний мужчина: он отдыхал на берегу Балаклавской бухты, ушел купаться и не вернулся. Его поиски продолжаются.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 14.07.21

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