Уровень бедности в Крыму существенно превышает среднероссийский

Крым вошел в число самых бедных регионов России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2020 году за чертой бедности жили 9% граждан России: среднемесячный доход менее 10 тысяч рублей зафиксирован у 13,3 млн человек.

В Крыму процент бедных выше общероссийского в 1,5 раза: доля малоимущих составляет 14% от всего населения, сообщает telegram-канал «Территория Крым». По этому показателю республика занимает 20-е место в стране.

Севастополь гораздо богаче: по данным ФинЭкспертизы за чертой бедности живет 7,9% горожан.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 14.07.21

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