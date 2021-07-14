В Севастополе катер с пассажирами наехал в море на человека

В Севастополе прогулочный катер с пассажирами наехал в море на человека.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел 12 июля рядом с Балаклавской бухтой. Во второй половине дня в этом районе испортилась погода: пошел град, и катера с туристами начали возвращаться в бухту. Пассажиры одного из них заявили, что их судно протаранило человека в маске для ныряния.

Свидетели немедленно сообщили об этом капитану, но тот заявил, что катер всего лишь задел дельфина, пишет ForPost со ссылкой на собственные источники в экстренных службах города.

Пассажиры сообщили о случившемся в МЧС, спасатели прибыли на предполагаемое место столкновения, но никого не нашли.

Напомним, ранее сообщалось о пропавшем в Балаклаве без вести 34-летнем мужчине: он ушел купаться и не вернулся, на берегу бухты обнаружена его одежда.

Севастополь, Олег Яковенко

Севастополь. Другие новости 14.07.21

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